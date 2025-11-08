Bäche in der VG Bad Kreuznach Pflege der Gewässer steht auf dem Programm Josef Nürnberg 08.11.2025, 15:00 Uhr

i In Feilbingert präsentieren sich die Gräben der Gewässer dritter Ordnung in einem äußerst gepflegten Zustand. Vor Jahren hätte Ortsbürgermeisterin Andrea Silvestri im Rahmen des Programms Blau die kleinen Bäche renaturieren wollen, doch waren die Anlieger nicht bereit, ihre Grundstücke am Gewässerrand zu verkaufen. Josef Nürnberg

Freude über den Geldsegen? Die verspürten im Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach nicht alle Mitglieder. Zwar werden voraussichtlich zwei Umlagen abgesenkt – doch ob das die Gemeinden entlastet, ist strittig.

Für die 13 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach gibt es, wenn der Verbandsgemeinderat der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses folgt, ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Stimmt der Verbandsgemeinderat dem Nachtragshaushalt zu, dann wird die VG-Umlage für das laufende Jahr von 28 auf 26 Prozent gesenkt.







Artikel teilen

Artikel teilen