Pflege der Gewässer steht auf dem Programm

Freude über den Geldsegen? Die verspürten im Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach nicht alle Mitglieder. Zwar werden voraussichtlich zwei Umlagen abgesenkt – doch ob das die Gemeinden entlastet, ist strittig.
Für die 13 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach gibt es, wenn der Verbandsgemeinderat der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses folgt, ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Stimmt der Verbandsgemeinderat dem Nachtragshaushalt zu, dann wird die VG-Umlage für das laufende Jahr von 28 auf 26 Prozent gesenkt.