Bad Kreuznacher Jahrmarkt Pfingstwiese wird nun schrittweise saniert Jens Fink 23.10.2026, 08:00 Uhr

i Dringend sanierungsbedürftig sind die Bodenflächen auf der Pfingstwiese. Diese sollen in den kommenden Jahren nach und nach saniert werden. Jens Fink

Nach dem Jahrmarkt ist vor dem Jahrmarkt. Bis zum nächsten Jahr will Kreuznach rund 250.000 Euro in die Pfingstwiese stecken. Das ist nur der erste Schritt, in den nächsten Jahren folgen weitere. Neu ist die digitale Anmeldung für Schausteller.

Auch weiterhin soll der Jahrmarkt für Besucher attraktiv bleiben. Dafür sind im Haushaltsplan für 2027 entsprechende Mittel vorgesehen. Konkret aufgeführt sind diese Gelder in den Teilhaushalten Heimat- und Brauchtumsfeste sowie Messen und Märkte.Für die Sanierung der Pfingstwiese sind allein 250.







Artikel teilen

Artikel teilen