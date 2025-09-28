Bei einem Unfall am Samstagabend wurde auf der A1 bei Otzenhausen ein Pferd getötet, das von einem Anhänger auf die Fahrbahn gesprungen und mit mehreren Pkw kollidiert war. Das vermeldet die Polizeiinspektion Nordsaarland. Gegen 20.43 Uhr gingen bei den Einsatzstellen zahlreiche Notrufe ein, wonach auf der BAB 1 im Bereich Otzenhausen ein Pferd aus einem fahrenden Pferdeanhänger auf die Fahrbahn gesprungen sei. Kurz darauf meldeten auch schon Verkehrsteilnehmer Kollisionen zwischen mit dem Tier. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass insgesamt vier Pkw mit dem Pferd kollidiert waren. An allen Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Das Pferd verendete an der Unfallstelle. Personen wurden nach Kenntnisstand der Polizei nicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge und des Tieres musste die Autobahn für rund zwei Stunden teils vollgesperrt werden. An den Maßnahmen vor Ort waren neben Kräften der Polizeiinspektionen Nordsaarland, St. Wendel und Neunkirchen auch Einsatzkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz sowie die örtliche Feuerwehr beteiligt.