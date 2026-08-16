Skurrile Einsätze in Kreuznach Pfefferspray wegen Orgelspiels? Polizei rückt öfter aus Markus Kilian 16.08.2026, 16:58 Uhr

i Symbolfoto Jens Büttner/dpa

Ein Anzugträger, der seine Notdurft in einem Wettbüro verrichtet, eine Pfefferspray-Attacke wegen Orgelspiels und eine pöbelnde Frau am Bahnhof: Die Polizei in Bad Kreuznach hatte am Sonntag mit skurrilen Einsätzen alle Hände voll zu tun.

Ob womöglich die heißen Tage der vergangenen Woche zu den folgenden kuriosen Delikten führten? Das kann wohl keiner sagen. Feststeht jedoch: Am Sonntagvormittag hatte die Polizei in Bad Kreuznach und Umgebung gleich mehrfach mit eher ungewöhnlichen Sachverhalten zu tun – von urinierenden Anzugträgern und Pfeffersprayattacken wegen Orgelspiels.







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