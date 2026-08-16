Skurrile Einsätze in Kreuznach
Pfefferspray wegen Orgelspiels? Polizei rückt öfter aus
Symbolfoto
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Jens Büttner/dpa

Ein Anzugträger, der seine Notdurft in einem Wettbüro verrichtet, eine Pfefferspray-Attacke wegen Orgelspiels und eine pöbelnde Frau am Bahnhof: Die Polizei in Bad Kreuznach hatte am Sonntag mit skurrilen Einsätzen alle Hände voll zu tun.

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Ob womöglich die heißen Tage der vergangenen Woche zu den folgenden kuriosen Delikten führten? Das kann wohl keiner sagen. Feststeht jedoch: Am Sonntagvormittag hatte die Polizei in Bad Kreuznach und Umgebung gleich mehrfach mit eher ungewöhnlichen Sachverhalten zu tun – von urinierenden Anzugträgern und Pfeffersprayattacken wegen Orgelspiels.
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