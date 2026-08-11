Hochamt im Breitenfelserhof
Pfarrer weiht Vierbeiner, Kräuter und Traktoren
Neben Traktoren und Kräutern segnete Pfarrer Martin Ibeh große und kleine Tiere.
Neben Traktoren und Kräutern segnete Pfarrer Martin Ibeh große und kleine Tiere.
Dieter Ackermann

Zum 41. Festhochamt der Guldentaler Pfarrgemeinde St. Jakobus mit Tier- und Kräutersegnung in Breitenfelserhof kamen mehrere Hundert Gläubige. Der Platz unterhalb der Sankt-Bernhard-Kapelle war liebevoll mit Fahnen und Blumen geschmückt.

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„Ein Landwirt wurde einmal gefragt, warum er eigentlich noch betet, zumal er für alles eine App hat, fürs Wetter, für den Regenradar und die Bodenfeuchtigkeit. Er antwortete, das ist ganz einfach: Die App sagt mir, ob Regen kommt, aber sie kann keinen Regen machen.
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