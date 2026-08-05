Dankgottesdienst in Kirn
Pfarrer Stephan Wolff auch mit 70 kein bisschen leise
Mit einem Dankgottesdienst wurde der 70. Geburtstag von Pfarrer Stephan Wolff (Mitte) aus Kirn gefeiert.
Mit einem Dankgottesdienst wurde der 70. Geburtstag von Pfarrer Stephan Wolff (Mitte) aus Kirn gefeiert.
Günter Weinsheimer

Es ist ein sehnlicher Wunsch des Kirner Pfarrers Stephan Wolff, der am Montag seinen 70. Geburtstag feierte, dass die vier Glocken der katholischen Kirche bald wieder läuten. Jetzt wurde damit begonnen, Spenden dafür zu sammeln.

Lesezeit 2 Minuten
70 Jahre und kein bisschen leise – das trifft in jedem Fall auf Pfarrer Stephan Wolff aus Kirn zu, der am Montag in geistiger und körperlicher Frische seinen 70. Geburtstag feierte. Am Sonntag war zu einem Gemeindegottesdienst als Dankgottesdienst in die katholische Kirche St.
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