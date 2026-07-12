Geistlicher prägte Nahe-Region Pfarrer Ludwig Unkelbach mit 70 Jahren verstorben Josef Nürnberg 12.07.2026, 13:00 Uhr

i Pfarrer Ludwig Unkelbach ist vergangenen Donnerstag verstorben. Josef Branzen

Pfarrer Ludwig Unkelbach ist nach langer Krankheit im Alter von 70 Jahren verstorben. Der Geistliche hat 22 Jahre lang als Leiter der Pfarreiengemeinschaft Bad Kreuznach und später als Dechant gewirkt, ehe er die Region 2013 verließ.

Pfarrer Ludwig Unkelbach, der von 1991 bis 2013 an der Nahe als Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Bad Kreuznach und Dechant des damaligen Dekanats Bad Kreuznach wirkte, ist vergangenen Donnerstag im Alter von 70 Jahren nach langer Krankheit verstorben.







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