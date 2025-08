Ein besonderes Jubiläum feierte Pfarrer Günter Ludwig (86) in der Kirche St. Michael in Hackenheim: Seit 60 Jahren ist er Priester – und der Ruheständler denkt gar nicht daran, sich vollständig ins Privatleben zurückzuziehen.

Pfarrer Günter Ludwig (86) feierte am Sonntag unter großer Anteilnahme der Katholiken der Region in der Kirche St. Michael in Hackenheim sein Diamantenes Priesterjubiläum. An den Ruhestand denkt der pensionierte Seelsorger, der als Pfarrer zeitweise auch für die Pfarrei Fürfeld zuständig war, zum Glück für die Katholiken aus Hackenheim, Planig und Volxheim noch lange nicht.

„So lange ihm Gott die Kraft schenkt“, will er auch weiterhin die Heilige Messe und Gottesdienste in den drei Orten feiern, versprach der in Mainz-Mombach geborene Seelsorger. Die Predigt, die er anlässlich seines Weihetages hielt, war wie eine Klammer seines priesterlichen Wirkens. „Als Pfarrer geht man irgendwann in den Ruhestand, Priester bleibt man sein Leben lang“, sagte er. In seiner Festpredigt gewährte der Priester einen tiefen Einblick in sein Leben und sein Verhältnis zu Gott. „Mein Gott, mein Gott, Dich suche ich“, zitierte er den ersten Vers des 63. Psalms, denn auch Ludwig ist ein Gott Suchender.

Wobei er früh wusste, was er wollte. Als Messdiener stand für ihn im Alter von 13 Jahren fest, dass er einmal Priester werden möchte. Als er am 25. Juli 1965, dem Fest des Heiligen Jakobus, im Mainzr Dom zum Priester geweiht wurde, da hatte Ludwig nach seinen Worten „den Lottoschein eines erfüllten Lebens abgegeben“.

„Gott war und ist gut zu mir“, sagte der Seelsorger. Die Suche nach Gott, von der in den Versen des 63. Psalms die Rede ist, hat Günter Ludwig immer wieder erlebt. „Unser ganzes Leben ist ein Pilgerweg“, sagt er. Ludwig erinnerte während der Festmesse darum auch daran, wie er mit Mitgliedern seiner Pfarrei von Viernheim zu Fuß über mehrere Tage nach Walldürn zum Kostbaren Blut wallfahrtete.

Als Pensionär pflegt er das Stundengebet

Dabei sei das eigentliche Ziel des Lebens Gott selbst. Prämisse seines priesterlichen Dienstes waren immer die Menschen. „Ich habe viele tolle Menschen erlebt“, berichtete er. Hinzu kommt, dass das Gebet im Leben des Priesters Günter Ludwig einen großen Stellenwert hat, wie er berichtete. „Als Pensionär habe ich nun die Zeit, das Stundengebet (Brevier) intensiver zu pflegen, und das tut mit gut“, erzählt er. Als Pfarrer stehe man unter Termindruck und sei zuvorderst für die Menschen da.

Dennoch, auch als Ruheständler ist Ludwig sich treu geblieben und nimmt sich, obwohl das Gebet bei ihm einen breiten Raum hat, stets den Anliegen der Gläubigen an. „Ganz wichtig ist es mir, den Menschen die Heilige Kommunion auszuteilen“, sagt er. Dies untermauerte im Festgottesdienst stellvertretend für die Gläubigen auch Gisela Drosse. „Manche Eucharistiefeier, lieber Herr Pfarrer Ludwig, wäre wohl ohne sie ausgefallen“, sagte sie. Während der Vakanzen in den Jahren 2013 und 2014 hatte Ludwig Hackenheim als Pfarradministrator übernommen. „Gott hat Sie, guter Hirte, zu uns geschickt“, dankte Drosse dem Priester. Sie erinnerte daran, dass die Gläubigen in der gegenwärtigen Zeit vieles schmerzt, was in der Kirche passiert ist und welche Erschütterungen dies hervorgerufen hat.

Sänger geben Gottesdienst eine festliche Note

„In dieser schweren Zeit geben Sie unserer Gemeinde und noch vielen anderen Menschen die Gewissheit, dass Gott diejenigen, die ihn suchen, nicht im Stich lässt“, lobte Drosse Ludwig. Sie wünschte dem Priester im Namen der Gemeinde noch viele Jahre in Gesundheit und dass er noch lange „mit Freude Bote der Liebe und ein guter Hirte für viele Menschen“ sein wird. „Schön, dass es Sie gibt und dass Sie bei uns sind“, dankte Drosse dem Ruhestands-Geistlichen. Ein besonderes Geschenk hatten einige Sänger aus Hackenheim dem Seelsorger gemacht, indem sie während des Gottesdienstes die „Missa de Angelis“ sangen und so der Heiligen Messe eine feierliche Note gaben. Wirkliche Hobbys hat Ludwig, der in der Zeit des Konzils Priester wurde, nicht. Ganz oben stehen bei ihm Reisen und Lesen. Am Ende der Messe in Hackenheim gab der Priester den Gläubigen ein Versprechen: „Sie wissen, Sie haben immer einen Platz in meinem Herzen.“