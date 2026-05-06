Knettenbrech folgt Yilmaz-Bau
Pfaffen-Schwabenheimer Recycler steht in Startlöchern
In der Unteren Gewerbestraße in Pfaffen-Schwabenheim hat sich im vergangenen Herbst die Recyclingfirma Knettenbrech + Gurdulic a
In der Unteren Gewerbestraße in Pfaffen-Schwabenheim hat sich im vergangenen Herbst die Recyclingfirma Knettenbrech + Gurdulic angesiedelt. Anwohner hatten Sorge, das könnte zu Staus führen.
Markus Kilian

Kunststoffe, Pappe und Holz will das Unternehmen im Gewerbegebiet zwischenlagern. Bis die neuen Container dafür kommen, soll aber noch gebaut werden. Wie ist der aktuelle Stand und was sagt Ortschef Haas dazu?

Lesezeit 1 Minute
Viel Lärm, schlechter Geruch und lange Staus auf den umliegenden Straßen: So lasen sich die Befürchtungen mancher Anwohner, weil sich im Pfaffen-Schwabenheimer Gewerbegebiet eine Recyclingfirma niedergelassen hat. Das Unternehmen Knettenbrech + Gurdulic mit Sitz in Wiesbaden war im November auf das Areal in der Unteren Gewerbestraße gezogen, wo zuvor Tiefbau Yilmaz beheimatet war.

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