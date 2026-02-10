44. Kappensitzung des TV Pfälzer Ami will Raumbach wieder „great“ machen Roswitha Kexel 10.02.2026, 19:00 Uhr

i "De Toni Miller, e alder Pälzer Ami" hatte seinen Spürhund Bronco mitgebracht. Er fand: "Raumbach wär great again, wenn's mehr trinke däät!" Roswitha Kexel

Der TV Raumbach feierte seine 44. Kappensitzung mit Humor, Musik und einer Prise amerikanischem Charme. Doch was steckte wirklich in den Tüten des "Alde Pälzer Ami" – und warum tanzte das Männerballett plötzlich nicht mehr?

Die 44. Kappensitzung des TV Raumbach hatte Jubiläumscharakter. Sie setzte mit dem Männerkabarett und dem Märchen „Schneewittchen“ sowie dem „Alde Pälzer Ami“, der Raumbach „great again“ machen wollte, sowohl originelle karnevalistische Höhepunkte als auch mit dem „Lauschieder Besenbinner“ Christoph Collet und der „Raumbach Hymne“ emotionale, musikalische Akzente.







