Nachfolge von Andrea Silvestri
Petra Ender Kreuznachs neue Zweite Kreisbeigeordnete
Petra Ender (Mitte) ist die neue ehrenamtliche Zweite Kreisbeigeordnete in Bad Kreuznach. Der Kreistag hat die 60-jährige Christ
Petra Ender (Mitte) ist die neue ehrenamtliche Zweite Kreisbeigeordnete in Bad Kreuznach. Der Kreistag hat die 60-jährige Christdemokratin mehrheitlich gewählt, zur Freude von Landrätin Bettina Dickes (CDU) und Beigeordnetem Oliver Kohl (SPD). Sie folgt auf Andrea Silvestri.
Markus Kilian

Ohne Gegenkandidaten: Der Kreistag hat Petra Ender (CDU) zur neuen Zweiten Kreisbeigeordneten gewählt – mit 25 Ja- und 17 Neinstimmen. Damit ist die Kreisspitze nun wieder komplett. Ender bringt derweil Erfahrung in der Kommunalpolitik mit.

Lesezeit 1 Minute
Petra Ender (CDU) hat die Wahl der ehrenamtlichen Zweiten Kreisbeigeordneten gewonnen. Der Kreistag wählte die 60-Jährige in seiner Sitzung am Montag, 21. September, mit 25 Ja- und 17 Neinstimmen (1 Enthaltung). Ender, selbst Kreistagsmitglied, wurde von der CDU-Fraktion vorgeschlagen.
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