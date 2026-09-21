Nachfolge von Andrea Silvestri Petra Ender Kreuznachs neue Zweite Kreisbeigeordnete Markus Kilian 21.09.2026, 17:32 Uhr

i Petra Ender (Mitte) ist die neue ehrenamtliche Zweite Kreisbeigeordnete in Bad Kreuznach. Der Kreistag hat die 60-jährige Christdemokratin mehrheitlich gewählt, zur Freude von Landrätin Bettina Dickes (CDU) und Beigeordnetem Oliver Kohl (SPD). Sie folgt auf Andrea Silvestri. Markus Kilian

Ohne Gegenkandidaten: Der Kreistag hat Petra Ender (CDU) zur neuen Zweiten Kreisbeigeordneten gewählt – mit 25 Ja- und 17 Neinstimmen. Damit ist die Kreisspitze nun wieder komplett. Ender bringt derweil Erfahrung in der Kommunalpolitik mit.

Petra Ender (CDU) hat die Wahl der ehrenamtlichen Zweiten Kreisbeigeordneten gewonnen. Der Kreistag wählte die 60-Jährige in seiner Sitzung am Montag, 21. September, mit 25 Ja- und 17 Neinstimmen (1 Enthaltung). Ender, selbst Kreistagsmitglied, wurde von der CDU-Fraktion vorgeschlagen.







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