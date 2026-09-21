Ohne Gegenkandidaten: Der Kreistag hat Petra Ender (CDU) zur neuen Zweiten Kreisbeigeordneten gewählt – mit 25 Ja- und 17 Neinstimmen. Damit ist die Kreisspitze nun wieder komplett. Ender bringt derweil Erfahrung in der Kommunalpolitik mit.
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Petra Ender (CDU) hat die Wahl der ehrenamtlichen Zweiten Kreisbeigeordneten gewonnen. Der Kreistag wählte die 60-Jährige in seiner Sitzung am Montag, 21. September, mit 25 Ja- und 17 Neinstimmen (1 Enthaltung). Ender, selbst Kreistagsmitglied, wurde von der CDU-Fraktion vorgeschlagen.