Kreuznacher Schlossparkmuseum
Peter Trautmann gibt weltberühmten Bildern eigenen Dreh
Aus Trautmanns "Interieur"-Reihe: "Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge" nach Jan Vermeer; Acryl auf Leinwand, 2024
Peter Trautmann

Der Künstler als Provocateur? Ein bisschen schon, aber Berührungsängste braucht niemand zu haben, wenn der Kreuznacher Künstler Peter Trautmann seine neuesten Werke zeigt. Der Titel? „Achtung! Vorsicht! Kunst!“

„Achtung! Vorsicht! Kunst!“ Unter diesem Titel präsentiert der bekannte Kreuznacher Künstler Peter Trautmann im Puricelli-Salon im Schlossparkmuseum mehr als 30 neue Werke – Aquarelle, Acryl- und Ölbilder, Vip Art sowie verschiedene Mischtechniken aus den Serien Germany Edition und Vivaldi Edition.

