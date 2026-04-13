Im Ortsbeirat des Stadtteils Planig kam es zum Zwist, weil Christdemokrat Peter Metzger als Vertreter des Vereins „Mein schönes Planig“ Ideen zum Rathausplatz an die städtische Gewobau gegeben hat – ohne den Ortsbeirat einzubeziehen.
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Obwohl die jüngste Sitzung des Ortsbeirates beinahe nur aus Mitteilungen und Anfragen bestand, herrschte zu Beginn dicke Luft. Was zunächst unverfänglich unter Mitteilung als „Ortsmittelpunkt, Gestaltung Rathausplatz“ daher kam, erzürnte besonders Jeanette Schnorrenberger (Liste Faires Bad Kreuznach), die einen Alleingang von CDU-Mann Peter Metzger und dessen Verein „Mein schönes Planig“ in Sachen Gestaltung des Rathausvorplatzes als übergriffig ...