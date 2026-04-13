Streit im Ortsbeirat Planig Peter Metzger wegen Kontakt zu Gewobau kritisiert Josef Nürnberg 13.04.2026, 06:00 Uhr

i Die Gewobau will als Eigentümer den Rathausvorplatz in Planig neu gestalten. Nun kommunizierte der Verein "Mein schönes Planig" eigene Ideen mit der Gewobau, ohne diese im Ortsbeirat zu beraten. Das stieß auf heftige Kritik. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Im Ortsbeirat des Stadtteils Planig kam es zum Zwist, weil Christdemokrat Peter Metzger als Vertreter des Vereins „Mein schönes Planig“ Ideen zum Rathausplatz an die städtische Gewobau gegeben hat – ohne den Ortsbeirat einzubeziehen.

Obwohl die jüngste Sitzung des Ortsbeirates beinahe nur aus Mitteilungen und Anfragen bestand, herrschte zu Beginn dicke Luft. Was zunächst unverfänglich unter Mitteilung als „Ortsmittelpunkt, Gestaltung Rathausplatz“ daher kam, erzürnte besonders Jeanette Schnorrenberger (Liste Faires Bad Kreuznach), die einen Alleingang von CDU-Mann Peter Metzger und dessen Verein „Mein schönes Planig“ in Sachen Gestaltung des Rathausvorplatzes als übergriffig ...







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