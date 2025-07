Für viele Fans war der vergangene Sonntag ein ganz besonderer Tag: Endlich gibt es nach dem Pächterwechsel wieder Konzerte auf der Waldbühne des Schmittenstollens. Dass ausgerechnet Peter Lenz und seine „Best Friends“ zur Premiere spielten, war ein Glücksgriff des neuen Stollen-Pächters Michael Kammerowski.

Band mit Kultcharakter

Denn Peter Lenz und seine Band genießen in Bad Kreuznach und der Region fast schon Kultcharakter. Den Tipp, Lenz zur Premiere auf die Waldbühne zu holen, hatte Kammerowski von seinem Vorgänger als Stollenpächter, Matthias Harke, bekommen. Es mache sehr viel Spaß hier zu spielen, meinte Lenz. „Eine Wiederholung schließe ich nicht aus, sofern Michael Kammerowski das möchte“, versprach er. Lenz hatte im Vorfeld des Konzertes Überraschungen und Wiedersehen mit „the Best Friends“ aus der Musikszene angekündigt und Wort gehalten. Mitgebracht hatte er alles, was in der hiesigen Musikszene Rang und Namen hat – nämlich Markus Lauer (Keyboard), Pablo Lachmann (Bass) und Peter Götzmann (Schlagzeug). Die Musiker erinnerten mit ihren Stücken an die großen Jahrzehnte des Blues, der Rock- und Folkmusik. Dabei war der Auftritt der Band nicht einfach nur ein Nachspielen dieser großartigen Musik, sondern durch die Spielfreude, Spontanität und gekonnte Improvisation der vier Musiker gelang es, das Feeling der 60er- und 70er-Jahre lebendig werden zu lassen.

Virtuose Interpretationen von Rockklassikern

Das war große Kunst, die die vielen Musikfreunde, die eigens wegen des Auftritts der Band an den Schmittenstollen gekommen waren, mit teils anhaltendem Beifall quittierten. Peter Lenz lebt die Musik, und der Auftritt der Band unterstrich, dass sich er und seine Musiker von Gitarristen wie Jimi Hendrix und Rory Gallagher und Vorbildern wie Bob Dylan oder Rio Reiser haben prägen lassen. Das Besondere ist jedoch, dass Peter Lenz durch seine Interpretationen und sein virtuoses Können an der Gitarre sowie die authentische Begleitung von Schlagzeug, Bass und Hammond-Orgel einen eigenen erkennbaren Stil entwickelt hat.