Vor zehn Jahren verlor Bad Kreuznach eine politische Legende: Peter Anheuser, der „Ochs“. Ein Macher mit Ecken und Kanten – doch wer war der Mann hinter dem Mythos? Eine Spurensuche.
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Bereits zehn Jahre ist es her, dass Peter Anheuser, genannt „Ochs“, verstorben ist. Der respektierte und urgewaltige Stadt- und Landespolitiker prägte Bad Kreuznach und „seine“ CDU über viele Jahrzehnte – bis zum 27. Oktober 2016, als der kantige Potentat im Alter von 78 Jahren überraschend verstarb.