Hilfe für die Ukraine Perwomajsk ist nun Partnerstadt des Landkreises 19.01.2026, 09:00 Uhr

i Im Großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung unterzeichneten Oleg Demtschenko und Bettina Dickes die Partnerschaftsurkunde. Jens Fink

Die ukrainische Stadt Perwomajsk und der Landkreis Bad Kreuznach haben eine Partnerschaft beschlossen, die Urkunde wurde nun signiert. Und alle hoffen darauf, die Partnerschaft im Frieden mit Leben zu füllen...

Weitere Unterstützung für die vom Krieg geplagten Menschen in der Ukraine kommt jetzt konkret aus dem Kreis Bad Kreuznach. Bereits 2022 hatte der Kreistag beschlossen, mit der ukrainischen Stadt Perwomajsk eine Solidaritätspartnerschaft einzugehen.







