Eine Top-Mitarbeiterin der Stadtverwaltung soll verbeamtet werden – doch der Personalrat blockiert. Warum? Das ist nicht so leicht zu beantworten. Nun soll ein juristisch vorgeschriebenes Verfahren die Einigung bringen.
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Hinter den Kulissen der Stadtverwaltung gibt es Uneinigkeit über die geplante Verbeamtung der hochrangigen Mitarbeiterin Nathalie Herberger-Lamberty (36 Jahre alt). Die Geschäftsleiterin mit CDU-Parteibuch sollte zum 1. Oktober zunächst auf Probe in ein Beamtenverhältnis übernommen werden.