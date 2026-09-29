Debatte in Bad Kreuznach Personalrat stemmt sich gegen Verbeamtung Marian Ristow 29.09.2026, 06:00 Uhr

i 2023 begrüßte Oberbürgermeister Emanuel Letz Nathalie Herberger, heute Nathalie Herberger-Lamberty, in der Stadtverwaltung. Isabel Gemperlein

Eine Top-Mitarbeiterin der Stadtverwaltung soll verbeamtet werden – doch der Personalrat blockiert. Warum? Das ist nicht so leicht zu beantworten. Nun soll ein juristisch vorgeschriebenes Verfahren die Einigung bringen.

Hinter den Kulissen der Stadtverwaltung gibt es Uneinigkeit über die geplante Verbeamtung der hochrangigen Mitarbeiterin Nathalie Herberger-Lamberty (36 Jahre alt). Die Geschäftsleiterin mit CDU-Parteibuch sollte zum 1. Oktober zunächst auf Probe in ein Beamtenverhältnis übernommen werden.







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