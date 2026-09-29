Debatte in Bad Kreuznach
Personalrat stemmt sich gegen Verbeamtung
2023 begrüßte Oberbürgermeister Emanuel Letz Nathalie Herberger, heute Nathalie Herberger-Lamberty, in der Stadtverwaltung.
2023 begrüßte Oberbürgermeister Emanuel Letz Nathalie Herberger, heute Nathalie Herberger-Lamberty, in der Stadtverwaltung.
Isabel Gemperlein

Eine Top-Mitarbeiterin der Stadtverwaltung soll verbeamtet werden – doch der Personalrat blockiert. Warum? Das ist nicht so leicht zu beantworten. Nun soll ein juristisch vorgeschriebenes Verfahren die Einigung bringen.

Lesezeit 2 Minuten
Hinter den Kulissen der Stadtverwaltung gibt es Uneinigkeit über die geplante Verbeamtung der hochrangigen Mitarbeiterin Nathalie Herberger-Lamberty (36 Jahre alt). Die Geschäftsleiterin mit CDU-Parteibuch sollte zum 1. Oktober zunächst auf Probe in ein Beamtenverhältnis übernommen werden.
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