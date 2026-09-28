Schulstandort Kirn im Fokus Personalrat: Aus zwei Realschulen nicht eine machen Cordula Kabasch 28.09.2026, 11:00 Uhr

i Der Personalrat der Realschule plus Auf Kyrau in Kirn fordert ebenfalls eine ergebnisoffene Debatte um den Schulstandort. Eine Entscheidung dürfe nicht übereilt getroffen werden. Sebastian Schmitt

Die Zukunft der weiterführenden Schulen in Kirn beschäftigt den Personalrat der Realschule auf Kyrau. Die Landrätin hatte klargemacht, dass die absehbar sinkenden Schülerzahlen eine Strukturreform erfordern. Aus zwei Realschulen solle eine werden.

Wie geht es mit den Kirner Realschule plus auf Halmen und auf Kyrau weiter? Diese Frage beschäftigt nun auch den Personalrat der Realschule plus auf Kyrau. In einem offenen Brief an Landrätin Bettina Dickes gehen die Unterzeichner Patricia Wild, Christopher Biegel und Harald Brandt darauf ein, wieso eine Zusammenlegung der Realschulen keine sinnvolle Art wäre, auf die absehbar einbrechenden Schülerzahlen zu reagieren.







Artikel teilen

Artikel teilen