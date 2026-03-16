Ein beliebtes Fest fällt aus – doch die Verantwortlichen geben nicht auf. Warum die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach jetzt eine Pause einlegt, um 2025 mit neuer Kraft durchzustarten und was das für Volxheim und Frei-Laubersheim bedeutet.
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Das Weinfest der Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach ist zwar für dieses Jahr abgesagt, dennoch geht die künftige Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde, Andrea Silvestri, davon aus, dass es im kommenden Jahr wieder stattfinden wird. Die Ortsgemeinde Volxheim, die eigentlich in diesem Jahr Gastgeber des Weinfestes gewesen wäre, kann sich laut Ortsbürgermeister Axel Walter vorstellen, im nächsten Jahr die Veranstaltung auszurichten.