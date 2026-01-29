Feuerwehr Kirner Land
Persönliche Gründe: Wehrleiter Markus Späth hört auf
Wechsel an der Spitze der VG-Feuerwehr: Markus Späth legt sein Amt nieder.
Sebastian Schmitt

Die Feuerwehr der VG Kirner Land muss ihre Leitungsfunktion neu besetzen. Der bisherige Wehrleiter Markus Späth hat den Posten aufgegeben, ihn ersetzen temporär seine Stellvertreter Andreas Kaiser und Thorsten Borger. 

In der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kirner Land ist es zu einer überraschenden personellen Veränderung gekommen: VG-Wehrleiter Markus Späth hat sein Amt auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen niedergelegt. Zu Hintergründen werden derzeit keine weiteren Angaben gemacht.

