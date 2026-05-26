Audio-Tour kommt an Per QR-Code: Handy als Fremdenführer in Niederhausen Josef Nürnberg 26.05.2026, 12:08 Uhr

i Regina Heide (links) und Nathalie Gabelmann haben die Audio-Tour Niederhausen ins Leben gerufen. Eine der Stationen ist die evangelische Kirche St. Mechthildis. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Mit dem Handy als Fremdenführer kann man in Niederhausen auf Tour gehen. Das Besondere: Einwohner kommen ganz authentisch zu Wort.

Die Stauseegemeinde, ihre Geschichte und Natur erleben, das geht dank Regina Heide und Nathalie Gabelmann mit dem Handy als Fremdenführer. Denn seit dem 3. Mai führt eine Audio‐Tour mit über 30 Stationen über drei thematisch unterschiedliche Routen auf einer Gesamtlänge von 10 Kilometer per QR‐Code durch den Ort, über den Weinlehrpfad und über den Harsten.







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