Mit dem Handy als Fremdenführer kann man in Niederhausen auf Tour gehen. Das Besondere: Einwohner kommen ganz authentisch zu Wort.
Lesezeit 2 Minuten
Die Stauseegemeinde, ihre Geschichte und Natur erleben, das geht dank Regina Heide und Nathalie Gabelmann mit dem Handy als Fremdenführer. Denn seit dem 3. Mai führt eine Audio‐Tour mit über 30 Stationen über drei thematisch unterschiedliche Routen auf einer Gesamtlänge von 10 Kilometer per QR‐Code durch den Ort, über den Weinlehrpfad und über den Harsten.