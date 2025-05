Aktuell wird in der Stadtpolitik diskutiert, die bewirtschafteten Parkflächen auszuweiten. Dabei sollte man auch versuchen, das Problem der Pendler zu lösen, die in Bad Münster kostenlos im Wohngebiet in Bahnhofsnähe parken, findet eine Anwohnerin.

Eine Bürgerin (Name der Redaktion bekannt) fordert im Zuge der Diskussion über eine Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung, dass die Bürger im Stadtgebiet nicht wieder mit höheren Parkgebühren belastet werden. Darum dürfen aus ihrer Sicht nicht nur die derzeit im Stadtteil für eine künftige Parkraumbewirtschaftung in Betracht gezogenen Parkflächen wie die Königsgartenstraße in den Blick genommen werden, sondern auch die Parkmöglichkeiten im Wohngebiet in Bahnhofsnähe von Bad Münster am Stein, wie die Ringstraße, Franz-Schubert-Straße oder die Luisenstraße.

Kostenlose Parken in Bahnhofsnähe unterbinden

Wenn schon über die Parksituation im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg und über die Königsgartenstraße gesprochen werde, dann sollte auch endlich die Parkraumbewirtschaftung in den innerörtlichen Straßen im Wohngebiet von Bad Münster in Betracht gezogen werden. „Damit diese Ungerechtigkeit des täglichen kostenlosen Parkens der Berufspendler nach 15 Jahren endlich ein Ende nimmt und diese Personen an kostenpflichtige Stellflächen herangeführt werden – hier ist Geld einzunehmen“, sagt sie. Die Kritikerin des kostenlosen Parkens in Bahnhofsnähe hat gerechnet und ist laut eigener Aussage dabei erschrocken, weil seit 2011 ein Betrag, der sich allmählich dem siebenstelligen Bereich nähert, verloren ist.

i In der Ringstraße und zahlreichen anderen Straßen rund um den Bahnhof in Bad Münster am Stein sind aus Sicht einer Bürgerin viele freie Parkplätze, die dringend kostenpflichtig werden sollten, um Einnahmen zu generieren. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Ihr Rechenmodell ist Anlass für ihre Kritik, weil ihrer Meinung nach die Verantwortlichen Einnahmen „durch ihre Großzügigkeit in den Sand gesetzt haben“. Dabei seien in ihrer Rechnung Gebühren für etwaiges Anwohnerparken nicht mitgerechnet. Die Bad Münsterer Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse nahm auf Anfrage unserer Zeitung nun Stellung zur Kritik der Bürgerin. „Die Parkraumbewirtschaftung in Teilgebieten birgt natürlich die Gefahr, dass kostenfreie Zonen aufgesucht und zugeparkt werden und die dortigen Anwohner durch zunehmende Frequentierung in mehrfacher Hinsicht belastet werden. Also wäre es dann sinnvoll, das Parken insgesamt zu regeln“, teilt die Ortsvorsteherin mit. Dies könne aber nur gelingen, wenn man im Bereich des Anwohnerparkens auch eine gewisse Garantie auf diese Parkflächen habe. Ensminger-Busse ist überzeugt: „Dies erhöht nicht nur die Akzeptanz, auch würden diejenigen zur Kasse gebeten, die ihre Garagen und Einfahrten zweckentfremden, dafür aber den öffentlichen Raum zusätzlich für sich in Anspruch nehmen.“

Günstige Tagestarife an Sportstätten

Pendlerparkplätze oder auch Parkplätze an Sportstätten sollten nach dem Willen der Ortsvorsteherin mit einem Tagesticket im niedrigen Tarifbereich bedacht werden. „Auch Kleinvieh macht Mist und ist besser als nichts“, sagt auch Ensminger-Busse. Dennoch fordert sie, die jeweilige Situation der Menschen im Blick zu behalten. Die Ortsvorsteherin gibt zu bedenken, dass die Politik aktuell sehr viel von den Bürgern verlangt. In fast allen Bereichen müssten die Bürger bittere Pillen schlucken. Darum müsse Politik etwas entgegensetzen. Politik müsse der Komplexität der Themen zielgerichtet und nachhaltig begegnen.