Parken in Bad Kreuznach
PBK schlägt die Einführung eines Sonntagstickets vor
Auch das Parken per App gehört längst zum Angebot der städtischen Gesellschaft für Beteiligungen und Parken (BGK).
Auch das Parken per App gehört längst zum Angebot der städtischen Gesellschaft für Beteiligungen und Parken (BGK).
Harald Gebhardt

Neue Ideen braucht die Stadt. Vielleicht diese? Der Verein Progressives Bad Kreuznach (PBK) regt an, beim Parken stadtweit ein Sonntagsticket einzuführen. 

Lesezeit 2 Minuten
Am Donnerstag stand die Einführung eines 180-Euro-Jahresparktickets für das Kurgebiet auf der Agenda des Stadtrats. Es soll als Pilotprojekt fungieren, das dann aufs gesamte Stadtgebiet übertragen werden kann. Der Verein Progressives Bad Kreuznach plädiert zwar grundsätzlich für eine verkehrsberuhigte Stadt und die Stärkung der Alternativen zum Auto, „j edoch ist uns auch klar, dass viele Menschen auf das Auto angewiesen sind“, schreibt ...

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