Unter 24.000 Teilnehmern hat die junge Bad Sobernheimerin den Lesesommer gewonnen. Stolze 19 Bücher hatte sie zwischen Juni und August gelesen, darunter auch viele fantasievolle Geschichten. Auf die Siebenjährige wartete eine besondere Überraschung.
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Die siebenjährige Paulina Kunth aus Bad Sobernheim ist Siegerin des Lesesommers Rheinland-Pfalz 2026. Das große Los für sie unter 24.000 Teilnehmern zog der damalige Bildungsminister Sven Teuber im Landesbibliothekszentrum in Neustadt (Weinstraße): einen Aufenthalt im Europapark mit Übernachtung für die ganze Familie.