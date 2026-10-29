Siebenjährige las 19 Bücher
Paulina Kunth aus Bad Sobernheim gewinnt Lesesommer
Die siebenjährige Paulina Kunth ist Siegerin des diesjährigen Lesesommers. Büchereileiterin Claudia Engelmann übergab ihr den Pr
Die siebenjährige Paulina Kunth ist Siegerin des diesjährigen Lesesommers. Büchereileiterin Claudia Engelmann übergab ihr den Preis. Papa Christopher und Klassentier Leo sollten unbedingt mit auf das Foto.
Marion Unger. Unger

Unter 24.000 Teilnehmern hat die junge Bad Sobernheimerin den Lesesommer gewonnen. Stolze 19 Bücher hatte sie zwischen Juni und August gelesen, darunter auch viele fantasievolle Geschichten. Auf die Siebenjährige wartete eine besondere Überraschung.

Lesezeit 2 Minuten
Die siebenjährige Paulina Kunth aus Bad Sobernheim ist Siegerin des Lesesommers Rheinland-Pfalz 2026. Das große Los für sie unter 24.000 Teilnehmern zog der damalige Bildungsminister Sven Teuber im Landesbibliothekszentrum in Neustadt (Weinstraße): einen Aufenthalt im Europapark mit Übernachtung für die ganze Familie.
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