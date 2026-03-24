Buntes in Bad Kreuznach
Patrick Wild spielt den Osterhasen höchstpersönlich
Patrick Wild lädt vom 31. März bis 2. April in seine Osterwerkstatt in der Hospitalgasse 15 ein.
Patrick Wild lädt vom 31. März bis 2. April in seine Osterwerkstatt in der Hospitalgasse 15 ein.
Lena Reuther

Vom 31. März bis 2. April ist der Osterhase in der Hospitalgasse 15 in Bad Kreuznach zu finden. Patrick Wild hat dort eine Osterwerkstatt eingerichtet und sorgt mit Blumeninstallationen und passenden Düften für Frühlingsgefühle.

Lesezeit 1 Minute
Der Frühling öffnet seine Türen – wortwörtlich. In der Osterwerkstatt von Patrick Wild in der Hospitalgasse erwartet Besucher eine begehbare Frühlings- und Osterwelt. Große Blumeninstallationen in verschiedenen Farben stehen dabei im Mittelpunkt.Hinzu kommen Laternen, ein grüner Rasen mit Hasen, sich bewegende Schmetterlinge und einiges mehr.

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