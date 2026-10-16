Halloween in Bad Kreuznach
Patrick Wild lädt in seinen schaurigen Zirkus ein
Hereinspaziert in den „Zirkus Obscura“: Patrick Wild und sein Team stehen bereits in den Startlöchern.
Hereinspaziert in den „Zirkus Obscura“: Patrick Wild und sein Team stehen bereits in den Startlöchern.
Lena Reuther

Grusel, Spaß und Überraschungen: Patrick Wild verwandelt die Hospitalgasse in eine bunte Halloween-Welt. Wer traut sich hinein in den „Zirkus Obscura“?

Lesezeit 2 Minuten
Verschiedene Clowns und andere gruselige Gestalten warten dieses Jahr auf die Besucher in der Erlebniswelt „Zirkus Obscura“. Der Bad Kreuznacher Patrick Wild hat passend zu Halloween in der Hospitalgasse 15 eine Themenwelt entstehen lassen. Das Besondere: Wild feiert damit einen kleinen Meilenstein, denn vor einem Jahr hat er an Halloween zum ersten Mal eine Erlebniswelt für Groß und Klein aufgebaut.
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