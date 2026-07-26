Was sich in der City tut Patricio Correia, ein Kind der Bad Kreuznacher Krone Markus Kilian 26.07.2026, 20:00 Uhr

i Neuer Serviceleiter Patricio Correia (von links), neuer Geschäftsführer Karl-Hendrik Frick und Küchenchef James Haas wollen neuen Schwung in Bad Kreuznachs ältestes Lokal bringen. Markus Kilian

Mehr als 300 Jahre Geschichte prägen das Gasthaus – und jetzt schreibt Patricio Correia ein neues Kapitel. Der 30-Jährige ist tief mit der Kurstadt und der Krone verbunden. Die Geschichte begann schon vor seiner Geburt.

Patricio Correia ist mit dem Gasthaus Krone untrennbar verbunden. In den vergangenen zehn Jahren war er das Gesicht des Lokals – dem ältesten der ganzen Kurstadt. Mehr als 300 Jahre bietet die Mannheimer Straße 33 Geselligkeit mit Speis und Trank, seit Juli dieses Jahres ist ein neues Betreiberteam am Werk, um Geschichte und Moderne zu verbinden.







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