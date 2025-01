Mobile Versorgung in Odernheim Patienten atmen auf: KV-Hausarzt rollt mit Praxis an 12.01.2025, 11:00 Uhr

i Auf dem Parkplatz vor der geschlossenen Praxis in der Bahnhofstraße in Odernheim ist das Team der Mobilen Arztpraxis der KV in den nächsten Wochen Anlaufstelle für die Hausarztpatienten. Silke Jungbluth-Sepp

In Odernheim ist seit dieser Woche eine mobile Hausarztpraxis der Kassenärztliche Vereinigung im Einsatz. Im Ort gibt es einen Versorgungsengpass, nachdem die Praxis Keller zum Jahresende geschlossen hat.

Wenn die Hausarztpraxis schließt, stehen auch viele Patienten vor dem Aus. Für die Odernheimer ist das seit dieser Woche anders, denn die Kassenärztliche Vereinigung (KV) hat ihre Mobile Arztpraxis in den 1800-Einwohner-Ort geschickt. In den nächsten Wochen können sie sich täglich in dem als Praxis ausgestatteten 3,5-Tonner-Fahrzeug behandeln lassen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen