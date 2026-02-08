Ein erschreckendes Erlebnis hatten Mitarbeiterinnen eines Lauterecker Ärztehauses am Freitag. Ein 51-Jähriger Mann randalierte dort und drohte mit einem Messer.

Aufgrund fehlender Medikamente hat ein 51-Jähriger Mann vor dem Eingang einer Sozialstation herumgeschrien und mehrere Mitarbeiterinnen bedroht, wie die Polizei berichtet.

Am Freitagmorgen hatte sich der Mann zunächst zu einer im Erdgeschoss liegenden Praxis begeben. Bereits hier habe er unvermittelt umhergeschrien und die Herausgabe seiner Medikamente gefordert. Gegenüber der Empfangsmitarbeiterin sowie einer weiteren hinzugeeilten Mitarbeiterin zeigte er sich zunehmend aggressiv. Da ihm die Medikamente nicht ausgehändigt werden konnten, drohte der Mann damit, das Gebäude in Brand zu setzen.

Kurz darauf stellte der 51-Jährige fest, dass er sich auf der falschen Etage befand, und begab sich wutentbrannt eine Etage höher. Dort begann er vor einer verschlossenen Glastür zu randalieren und bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem mitgeführten Messer.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Mann überwältigen, zu Boden bringen und fesseln. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person wurden zwei Messer, ein Pfefferspray sowie ein Feuerzeug aufgefunden. Der 51-Jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. red