Betriebswirt und Philosoph Pater Anselm Grün begeisterte beim Binger Rochusfest Rainer Gräff 27.08.2026, 10:24 Uhr

i Er studierte Theologie, Philosophie und Betriebswirtschaft, lenkte über Jahrzehnte die wirtschaftlichen Geschicke der Benediktinerabtei Münsterschwarzach und ist der der erfolgreichste deutschsprachige Autor religiöser Bücher: Pater Anselm Grün (81). Rainer Gräff

Zahlreiche Besucher füllten den Außenaltar bei Pater Anselm Grün – sein Vortrag beim Binger Rochusfest verband spirituelle Impulse mit lokaler Tradition und zog die Menschen in den Bann. Danach suchten viele den persönlichen Kontakt.

Er ist Benediktinerpater und ein Phänomen zum Anfassen: Pater Anselm Grün überzeugte und begeisterte bei seinem Vortrag im Rahmen des Binger Rochusfestes.Wie stark seine Beliebtheit und Ausstrahlung sind, zeigte sich am Außenaltar der Rochuskapelle. Gebannt lauschten die zahlreichen Zuhörer den Worten des 81-Jährigen.







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