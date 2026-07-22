Bad Kreuznacher Mordprozess
Partnerin im Keller ihrer Wohnung brutal erschlagen
Der Angeklagte (rechts) mit seinem Verteidiger Johannes Hollinka an einem früheren Verhandlungstag. Diesmal beantwortete er kein
Der Angeklagte (rechts) mit seinem Verteidiger Johannes Hollinka an einem früheren Verhandlungstag. Diesmal beantwortete er keine weiteren Rückfragen.
Christine Jäckel

Im Mordprozess gegen einen 70-Jährigen, der seine Partnerin erschlagen haben soll, kam diesmal der psychiatrische Sachverständige zu Wort. Ihm zufolge ging der Angeklagte bei der Tat sehr zielgerichtet vor.

Lesezeit 2 Minuten
Mehrere Stunden hatte der 70-jährige Angeklagte, dem vorgeworfen wird, am 15. Oktober 2025 seine Partnerin in Bad Kreuznach erschlagen zu haben, im letzten Verhandlungstermin aus seinem Leben berichtet. Am Montag wollte er eigentlich weitere Fragen beantworten, ließ dann aber überraschend seinen Verteidiger Johannes Hollinka erklären, dass er keine weiteren Rückfragen beantworten wird.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerJustiz
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren