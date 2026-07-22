Bad Kreuznacher Mordprozess Partnerin im Keller ihrer Wohnung brutal erschlagen Christine Jäckel 22.07.2026, 11:00 Uhr

i Der Angeklagte (rechts) mit seinem Verteidiger Johannes Hollinka an einem früheren Verhandlungstag. Diesmal beantwortete er keine weiteren Rückfragen. Christine Jäckel

Im Mordprozess gegen einen 70-Jährigen, der seine Partnerin erschlagen haben soll, kam diesmal der psychiatrische Sachverständige zu Wort. Ihm zufolge ging der Angeklagte bei der Tat sehr zielgerichtet vor.

Mehrere Stunden hatte der 70-jährige Angeklagte, dem vorgeworfen wird, am 15. Oktober 2025 seine Partnerin in Bad Kreuznach erschlagen zu haben, im letzten Verhandlungstermin aus seinem Leben berichtet. Am Montag wollte er eigentlich weitere Fragen beantworten, ließ dann aber überraschend seinen Verteidiger Johannes Hollinka erklären, dass er keine weiteren Rückfragen beantworten wird.







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