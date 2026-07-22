Im Mordprozess gegen einen 70-Jährigen, der seine Partnerin erschlagen haben soll, kam diesmal der psychiatrische Sachverständige zu Wort. Ihm zufolge ging der Angeklagte bei der Tat sehr zielgerichtet vor.
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Mehrere Stunden hatte der 70-jährige Angeklagte, dem vorgeworfen wird, am 15. Oktober 2025 seine Partnerin in Bad Kreuznach erschlagen zu haben, im letzten Verhandlungstermin aus seinem Leben berichtet. Am Montag wollte er eigentlich weitere Fragen beantworten, ließ dann aber überraschend seinen Verteidiger Johannes Hollinka erklären, dass er keine weiteren Rückfragen beantworten wird.