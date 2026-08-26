Ist Eduard Schuckmann, Leiter des Stadtbauamts, in private Immobiliengeschäfte in Bad Kreuznach involviert? Diese Frage beschäftigt jetzt die Kommunalpolitik, nachdem unsere Zeitung den Fall der Jugendstilvilla Priegerpromenade 3 publik gemacht hat.
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Der drohende Verfall der Jugendstilvilla Priegerpromenade 3 könnte außer den denkmalschutzrechtlichen Fragen für Stadtbauamtsleiter Eduard Schuckmann möglicherweise noch ein anderes Nachspiel haben. Schuckmann ist Miteigentümer des unter Denkmalschutz stehenden, 1906 erbauten großvolumigen Gebäudes im Kurgebiet – und das schon seit ein paar Jahren vor seinem Amtsantritt in Bad Kreuznach 2023.