Stadtbauamtsleiter im Fokus
Parteien wollen Details zu Immobiliendeals in Kreuznach
Stadtbauamtsleiter Eduard Schuckmann (rechts) mit Oberbürgermeister und Baudezernent Emanuel Letz bei eienr Baustellenbegehung i
Stadtbauamtsleiter Eduard Schuckmann (rechts) mit Oberbürgermeister und Baudezernent Emanuel Letz bei eienr Baustellenbegehung im März 2026
Marian Ristow

Ist Eduard Schuckmann, Leiter des Stadtbauamts, in private Immobiliengeschäfte in Bad Kreuznach involviert? Diese Frage beschäftigt jetzt die Kommunalpolitik, nachdem unsere Zeitung den Fall der Jugendstilvilla Priegerpromenade 3 publik gemacht hat.

Lesezeit 2 Minuten
Der drohende Verfall der Jugendstilvilla Priegerpromenade 3 könnte außer den denkmalschutzrechtlichen Fragen für Stadtbauamtsleiter Eduard Schuckmann möglicherweise noch ein anderes Nachspiel haben. Schuckmann ist Miteigentümer des unter Denkmalschutz stehenden, 1906 erbauten großvolumigen Gebäudes im Kurgebiet – und das schon seit ein paar Jahren vor seinem Amtsantritt in Bad Kreuznach 2023.
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