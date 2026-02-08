Eingeladen zum Tourismus Wahlcheck hatte der Landesverband der Dehoga. Vor der Landtagswahl am 22. März konnten die Parteien ihre Vorhaben für das Gastgewerbe vorstellen. Das sagen die Kandidaten.
Die Landtagswahl am 22. März rückt näher. Deshalb lud der Dehoga-Verband Rheinland-Pfalz fünf Parteien ein, im Rahmen eines „Wahlchecks“ ihre Positionen zur Förderung von Tourismus und Gastgewerbe in der kommenden Legislaturperiode zu präsentieren und wichtige Themen wie Bürokratieabbau, Fachkräftesicherung und wirtschaftliche Entlastung zu erörtern.