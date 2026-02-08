Wahlcheck Tourismus Parteien stellen Positionen zum Gastgewerbe vor Norbert Krupp 08.02.2026, 11:00 Uhr

i Dehoga-Landeschef Gereon Haumann (rechts) lud Repräsentanten von fünf Parteien zu einem Wahl- und Praxischeck“ ein: (von links) Joachim Streit (FWG), Pia Schellhammer (Bündnis 90/Die Grünen), Gordon Schnieder (CDU), Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) und Daniela Schmitt (FDP). Norbert Krupp

Eingeladen zum Tourismus Wahlcheck hatte der Landesverband der Dehoga. Vor der Landtagswahl am 22. März konnten die Parteien ihre Vorhaben für das Gastgewerbe vorstellen. Das sagen die Kandidaten.

Die Landtagswahl am 22. März rückt näher. Deshalb lud der Dehoga-Verband Rheinland-Pfalz fünf Parteien ein, im Rahmen eines „Wahlchecks“ ihre Positionen zur Förderung von Tourismus und Gastgewerbe in der kommenden Legislaturperiode zu präsentieren und wichtige Themen wie Bürokratieabbau, Fachkräftesicherung und wirtschaftliche Entlastung zu erörtern.







