Parkpreise: Bad Kreuznach ist ein teures Pflaster

Ein Vergleich der Parkgebühren macht es sehr deutlich: Bad Kreuznach ist in der Region mit das teuerste Pflaster, wenn es um das Parken von Autos geht. Selbst im Vergleich mit der Landeshauptstadt Mainz.
Lesezeit 3 Minuten
Die Höhe der Parkgebühren wird aktuell in Bad Kreuznach heftig diskutiert. Und die Kritiker, das zeigt ein Vergleich der Parkgebühren mit anderen Städten der Region, argumentieren nicht substanzlos. Selbst im Vergleich zur Landeshauptstadt Mainz ist die Kreisstadt Bad Kreuznach teuer.