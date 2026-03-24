Stadt und Hotel im Dialog Parken: Vor dem Kurhaus zeichnet sich eine Lösung ab Marian Ristow 24.03.2026, 18:14 Uhr

i Derzeit sprechen BGK und Parkhotel Kurhaus über die Gestaltung des Parkgeschäfts auf dem Rolf-Ebbeke-Platz im Bad Kreuznacher Kurgebiet. Wer zum Beispiel die Crucenia-Thermen benutzt, parkt für 3 Euro pro Stunde. Es sei denn, er ist Übernachtungsgast des Kurhauses. Dann ist gemäß Vertrag sogar die Nutzung des Bads kostenlos. Marian Ristow

Nach langem Streit um den Rolf-Ebbeke-Platz im Kurgebiet könnte eine digitale Lösung für klare Verhältnisse sorgen – doch noch gibt es offene Fragen. Wer zahlt künftig wo? Und wie wird zwischen Hotelgästen und Besuchern unterschieden?

Bei den Hinderlichkeiten rund ums Parken auf dem Rolf-Ebbeke-Platz vor dem Bad Kreuznacher Kurhaus zeichnet sich eine Lösung ab. Darüber informiert Bad Kreuznachs Bürgermeister Thomas Blechschmidt (CDU) auf Anfrage dieser Zeitung. Blechschmidt ist als für die städtischen Beteiligungen zuständiger Dezernent in die Gespräche involviert, die Beteiligungsgesellschaft BGK ist als städtische Holding für die Abwicklung des Parkgeschäfts verantwortlich.







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