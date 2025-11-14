Kreuznacher Verwaltung prüft Parken: Tagesticket für 4 Euro in hinterer Ringstraße? 14.11.2025, 13:00 Uhr

i Die Verwaltung prüft jetzt, welche Lösungsmöglichkeiten es für die Parkproblematik in der Hinteren Ringstraße gibt. Harald Gebhardt

Die Parkflächen in der Hinteren Ringstraße sollen gebührenpflichtig werden. Das trifft vor allem die Berufsschüler. Deshalb denkt die Stadtverwaltung noch einmal darüber nach. Denkbar wäre zum Beispiel ein Tagesticket für 4 Euro.

Im Finanzausschuss Anfang Oktober unternahm die Faire Liste den Vorstoß, in der hinteren Ringstraße von der Kreuzung Rheingrafenstraße bis zur Polizei die bisherige Parkgebührenfreiheit beizubehalten und die dortigen Stellplätze nicht gebührenpflichtig zu machen.







