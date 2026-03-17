Bad Kreuznach: Neues Konzept? Parken: Kurgebiet soll Blaupause für ganze Stadt werden Harald Gebhardt 17.03.2026, 09:00 Uhr

i Die Stadterwaltung sucht nach einem neuen Konzept für die Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums im gesamten Stadtgebiet. Harald Gebhardt

Das Thema Parken beschäftigt weiter die Stadtpolitik. Die Verwaltung will nun neue Wege für das gesamte Stadtgebiet gehen – weg vom Bewohnerparken. Das Kurgebiet könnte dafür zum Pilotprojekt werden. Man darf gespannt sein, was dabei herauskommt.

Das Thema Parken treibt die Stadtpolitik weiter um: Im Stadtrat Ende Februar wurde der Antrag der Fairen Liste, die Stadtverwaltung solle die Einführung eines befristeten Sonderparktickets in Höhe der Kosten fürs Bewohnerparken (180 Euro) für die Anwohner im westlichen Kurgebiet prüfen, nicht behandelt.







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