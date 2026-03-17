Das Thema Parken beschäftigt weiter die Stadtpolitik. Die Verwaltung will nun neue Wege für das gesamte Stadtgebiet gehen – weg vom Bewohnerparken. Das Kurgebiet könnte dafür zum Pilotprojekt werden. Man darf gespannt sein, was dabei herauskommt.
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Das Thema Parken treibt die Stadtpolitik weiter um: Im Stadtrat Ende Februar wurde der Antrag der Fairen Liste, die Stadtverwaltung solle die Einführung eines befristeten Sonderparktickets in Höhe der Kosten fürs Bewohnerparken (180 Euro) für die Anwohner im westlichen Kurgebiet prüfen, nicht behandelt.