Das war 2025: Bad Kreuznach Parken kostet nun dort, wo es früher kostenlos war Marian Ristow 11.01.2026, 20:00 Uhr

i Ab 1. Januar ist Parken in der Cauerstraße gebührenpflichtig. Aber auch hier gibt es die Möglichkeit, ein Tagesticket für 5 Euro zu erwerben. Josef Nürnberg

Bad Kreuznach führt Gebühren für bisher kostenloses Parken ein – und informiert Betroffene erst ein halbes Jahr später. Die Wut ist groß, die Zeit knapp. Warum die Stadt jetzt unter Druck steht.

Bad Kreuznach geht es finanziell nicht gut. Es fehlt schlichtweg am Geld. Und um davon etwas mehr zu haben, beschließt die Politik bereits im Frühjahr (am 27. Mai) eigentlich etwas völlig Logisches: Wer im öffentlichen Raum, der im Besitz der Stadt ist und für dessen Unterhaltung sie aufkommt, seinen Pkw parken möchte, soll dafür bezahlen.







