Wie viel Euro pro Stunde sind fürs Parken angemessen? Das wird derzeit in ganz Bad Kreuznach diskutiert. So auch am Montagabend im Ortsbeirat von Bad Münster am Stein-Ebernburg. Auch dort hatte BGK-Chef Christoph Nath keinen leichten Stand.

Was sich so unverfänglich anhört, nämlich „die Anpassung der Parkraumbewirtschaftung“, hätte für Bad Münster am Stein-Ebernburg (BME) zur Folge, dass bisher kostenlose Parkplätze gebührenpflichtig würden – letztlich, um das Defizit der Badgesellschaft aufzufangen, schmeckt im jüngsten Stadtteil nicht jedem.

Aus Sicht von Christoph Nath, Geschäftsführer der BGK (Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach mbH), und Stephan Butzbach (Koordinator Mobilität bei der BGK), die beide in der Ortsbeiratssitzung Montagabend den Standpunkt ihres Unternehmens vortrugen, führt kein Weg daran vorbei, an der Gebührenschraube zu drehen. Nach teils emotionalen Diskussionsbeiträgen schlug der Ortsbeirat mit 10-Ja-Stimmen bei einer Enthaltung vor, dass, sollte sich die Bewirtschaftungsvariante 4 im Stadtrat durchsetzen, die Königsgartenstraße und der Parkplatz an der Langwiese weiterhin kostenlos gehalten werden und dafür geprüft wird, ob der Parkplatz auf der Bahnhof-Südseite, neben der Berliner Straße und dem Parkhaus, stattdessen in die Bewirtschaftung genommen werden kann. So die Ortsentscheidung des Ortsbeirates.

Michael dal Magro: Trauergäste abkassieren ist No-Go

Nicht nur Nath hatte zuvor deutlich gemacht, dass es eine zeitnahe Lösung brauche, um das Unternehmen vor dem finanziellen Kollaps zu retten. Michael dal Magro (CDU) konnte es überhaupt nicht fassen, wie man auf die Idee kommen kann, den Parkplatz in der Königsgartenstraße auf Höhe des Friedhofs zu bewirtschaften. „Es ist für mich ein No-Go, wenn man von Trauergästen noch Parkgebühren kassiert“, sagte er. Auch im weiteren Verlauf der Königsgartenstraße, dort wo Sportler des Vereins Bavaria Ebernburg parken, will der Ortsbeirat auch weiterhin kostenfreie Parkplätze.

Willi Kuhn (SPD) hätte gerne gewusst, warum die anderen Stadtteile in Sachen Parkraumbewirtschaftung ausgeklammert wurden. Falle die Entscheidung auf BME, weil man hier noch den Rest der an Tourismus abkassieren könne, fragte er. Stefan Köhl (FDP), Vorsitzender des Verkehrsvereins Rheingrafenstein BME, sah in einem neuen Konzept der Parkraumbewirtschaftung keine nachhaltige Lösung. Er vermisste ein grundsätzliches Nachdenken darüber, worauf man in Bad Kreuznach verzichten kann – ob es möglicherweise Sinn ergebe, die Gradierwerke zurückzubauen. „Wir haben in Bad Münster diesen schmerzlichen Schritt schon hinter uns“, erinnerte Köhl.

BME will Parkvariante 4 verändern

Er sprach sich dafür aus, auch künftig auf dem Parkplatz Naheweinstraße („In der Langwiese“) kostenfrei zu parken. Viola Schneider forderte, die Gebühren in der Innenstadt zu erhöhen. Im Falle einer möglichen Bewirtschaftung befürchtet sie eine Verschiebung der Parkplatzproblematik in die eigentlichen Wohngebiete hinein. Damit votierte sie für den Konzeptvorschlag 1 – der einen Parkpreis von 2,80 Euro pro Stunde ausweist.

Wenn überhaupt, wünscht sich Schneider eine Lösung für die Parkplätze in der unteren Schlossgartenstraße. Hier belegen Anwohner die Parkplätze, obwohl sie rückwärtig von ihren Gebäuden im Gartenweg Garagen hätten, berichtete sie. Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse (CDU) forderte nach längerer Diskussion zu einem Entschluss zu kommen. Eine Entscheidung musste schließlich her, da der Stadtrat kommende Woche final entscheidet.