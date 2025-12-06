Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Parken in Bad Kreuznach: Der Hammer und das Hämmerchen Marian Ristow 06.12.2025, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Marian Ristow

Kostenpflichtiges Parken sorgt in Bad Kreuznach für Ärger. Doch der eigentliche Skandal liegt nicht in den neuen Gebühren – sondern im Timing. Warum die späte Information die Bürger jetzt unter Druck setzt.

Verdruss in Bad Kreuznach: In einigen Straßen ist es nun vorbei mit dem kostenlosen Parken. Der eigentliche Hammer ist für mich weniger der Umstand, dass das Parken dort künftig kostenpflichtig wird – das ist für mich eher ein Hämmerchen. Unweigerlich stellt man sich die Frage: Warum nur dort?







