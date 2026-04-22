Aufbau des Automobilsalons Parken auf Kreuznacher Pfingstwiese gibt Knöllchen Markus Kilian 22.04.2026, 16:22 Uhr

i Auf der Pfingstwiese herrscht zurzeit absolutes Parkverbot. Grund sind die Vorbereitungen für den Automobilsalon am Wochenende. Marian Ristow

Für das Areal Pfingstwiese hatte der Stadtrat vor Kurzem eine Kehrtwende hingelegt und die einst beschlossenen Gebühren kassiert. Parken bleibt dort kostenfrei. Trotzdem werden Parker dort aktuell zur Kasse gebeten, denn es laufen Vorbereitungen.

Wer ab Mittwoch, 22. April, auf der Bad Kreuznacher Pfingstwiese sein Auto abstellt, wird zur Kasse gebeten – und das nicht zu knapp. Dabei hatte der Stadtrat – nach allerlei Querelen um Parkgebühren – zuletzt beschlossen, dass es weiterhin nichts kosten soll, das Auto auf dem Areal neben dem Bahnübergang abzustellen.







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