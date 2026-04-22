Aufbau des Automobilsalons
Parken auf Kreuznacher Pfingstwiese gibt Knöllchen
Auf der Pfingstwiese herrscht zurzeit absolutes Parkverbot. Grund sind die Vorbereitungen für den Automobilsalon am Wochenende.
Auf der Pfingstwiese herrscht zurzeit absolutes Parkverbot. Grund sind die Vorbereitungen für den Automobilsalon am Wochenende.
Marian Ristow

Für das Areal Pfingstwiese hatte der Stadtrat vor Kurzem eine Kehrtwende hingelegt und die einst beschlossenen Gebühren kassiert. Parken bleibt dort kostenfrei. Trotzdem werden Parker dort aktuell zur Kasse gebeten, denn es laufen Vorbereitungen.

Lesezeit 1 Minute
Wer ab Mittwoch, 22. April, auf der Bad Kreuznacher Pfingstwiese sein Auto abstellt, wird zur Kasse gebeten – und das nicht zu knapp. Dabei hatte der Stadtrat – nach allerlei Querelen um Parkgebühren – zuletzt beschlossen, dass es weiterhin nichts kosten soll, das Auto auf dem Areal neben dem Bahnübergang abzustellen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren