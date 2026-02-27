Ungewohntes im Kurgebiet Parken am Kurhaus: Hotelprofi Loncar spricht von Chaos Marian Ristow 27.02.2026, 16:00 Uhr

i Neu aufgestellte Schilder und Banner sollen den Besuchern den Weg weisen. Die ersten drei Reihen, betrachtet vom Bäderhaus aus kommend, sind ausschließlich für die Gäste des Kurhauses gedacht. Harald Gebhardt

Eine neue Parkordnung sorgt für Verwirrung am Bad Kreuznacher Kurhaus. Ex-Hotelier Gojko Loncar sieht ein Chaos und fordert eine Lösung. Wie kam es zu dieser ungewohnten Situation im Kurgebiet?

Ungewohnte Verhältnisse am Rolf-Ebbeke-Platz im Bad Kreuznacher Kurgebiet: Seit Neuestem gilt hier eine neue Parkordnung. Bislang konnte man auf dem Areal zwischen dem Parkhotel Kurhaus, den Crucenia-Thermen, dem Bäderhaus, dem Haus des Gastes und dem Hotel Fürstenhof parken, egal, welche Einrichtung man besuchen wollte.







Artikel teilen

Artikel teilen