Eine neue Parkordnung sorgt für Verwirrung am Bad Kreuznacher Kurhaus. Ex-Hotelier Gojko Loncar sieht ein Chaos und fordert eine Lösung. Wie kam es zu dieser ungewohnten Situation im Kurgebiet?
Lesezeit 2 Minuten
Ungewohnte Verhältnisse am Rolf-Ebbeke-Platz im Bad Kreuznacher Kurgebiet: Seit Neuestem gilt hier eine neue Parkordnung. Bislang konnte man auf dem Areal zwischen dem Parkhotel Kurhaus, den Crucenia-Thermen, dem Bäderhaus, dem Haus des Gastes und dem Hotel Fürstenhof parken, egal, welche Einrichtung man besuchen wollte.