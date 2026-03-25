Grünes Juwel am Gleis Park am Mühlengraben erfolgreich umgestaltet Dieter Ackermann 25.03.2026, 06:00 Uhr

i Der "Park Am Alten Mühlengraben", der am kommenden Samstag offiziell seiner Bestimmung übergeben wird, lädt allemal zum Verweilen ein. Dieter Ackermann

Aus einer unscheinbaren Brache wurde ein grünes Juwel: Der Mühlengrabenpark verwandelt das Bahngelände in Langenlonsheim in einen klimafreundlichen Treffpunkt. Die offizielle Eröffnung ist Ende März.

Die Redewendung „Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“ trifft perfekt auf die Realisierung des Parks am alten Mühlengraben in Langenlonsheim zu: Zum einen wurde ein bisher unscheinbarer, 1000 Quadratmeter großer Geländestreifen zwischen der Bahnlinie und der Straße „Am Alten Mühlengraben“ durch die Schaffung des Mühlengrabenparks erheblich aufgewertet.







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