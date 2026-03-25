Aus einer unscheinbaren Brache wurde ein grünes Juwel: Der Mühlengrabenpark verwandelt das Bahngelände in Langenlonsheim in einen klimafreundlichen Treffpunkt. Die offizielle Eröffnung ist Ende März.
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Die Redewendung „Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“ trifft perfekt auf die Realisierung des Parks am alten Mühlengraben in Langenlonsheim zu: Zum einen wurde ein bisher unscheinbarer, 1000 Quadratmeter großer Geländestreifen zwischen der Bahnlinie und der Straße „Am Alten Mühlengraben“ durch die Schaffung des Mühlengrabenparks erheblich aufgewertet.