Fit für Bundesgartenschau
Park am Mäuseturm in Bingen wird aufgewertet
Bingen, Der Park am Mäuseturm soll bis zur Bundesgartenschau 2029 modernisiert werden.
Bingen, Der Park am Mäuseturm soll bis zur Bundesgartenschau 2029 modernisiert werden.
Edgar Daudistel

Den Park am Mäuseturm hat die Stadt Bingen für die Landesgartenschau 2008 anlegen lassen. Für die Bundesgartenschau im Jahr 2029 soll er in neuem Glanz erstrahlen. Was die Stadt für die beliebte Parkanlage und den Wasserspielplatz plant. 

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Der Park am Mäuseturm soll für die Bundesgartenschau 2029 (BUGA) zu einem attraktiven Treffpunkt für die Gäste werden. Dafür wird die bestehende Anlage, die für die Landesgartenschau 2008 angelegt wurde, gezielt modernisiert und fit für die kommenden Jahrzehnte gemacht.
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