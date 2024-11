Gedenken an Pogromnacht Parallelen zur Zeit des Naziterrors erkannt Josef Nürnberg 11.11.2024, 15:00 Uhr

i Zur Wachsamkeit rief Oberbürgermeister Emanuel Letz während der Gedenkfeier anlässlich der Reichspogromnacht auf. Josef Nürnberg

Gemeinsam mit Oberbürgermeister Emanuel Letz rief Valeryan Ryvlin, Vorsitzender der jüdischen Kultusgemeinde, bei der Gedenkfeier zur Pogromnacht dazu auf, aktiv gegen jede Form von Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit einzutreten.

Vor 86 Jahren in der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 erreichten der Hass und die Gewalt gegen jüdische Menschen in Deutschland einen vorläufigen traurigen Höhepunkt. Diese Nacht wurde zu einem Fanal des Massenmordes, an dessen Ende die Ermordung von 6 Millionen jüdischen Menschen stand.

