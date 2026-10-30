Kirns Partnerstadt
Papst wirbt für die Brücken der Verständigung
Eine Jugendgruppe des ökumenischen Treffens der Partnerstädte Kirn und Marange-Silvange nahm am Papstbesuch in Metz teil. Darunt
Eine Jugendgruppe des ökumenischen Treffens der Partnerstädte Kirn und Marange-Silvange nahm am Papstbesuch in Metz teil. Darunter war mit Ronja Mann (stehend, weiße Bluse) auch eine Teilnehmerin aus Kirn. Links von ihr: Patricia Schutz, die Koordinatorin der Partnerschaft.
Patricia Schutz

Seit 2023 wird die Städtepartnerschaft zwischen Kirn und Marange-Silvange durch eine ökumenische Freundschaft erweitert, die die gemeinsame Jugendarbeit in den Fokus nimmt. Nun nahm eine gemischte Gruppe, am Papstbesuch in Metz teil.

Lesezeit 2 Minuten
Nachhaltig bleibende Eindrücke hinterließ das Treffen der ökumenischen Partnergemeinde Kirn/Marange-Silvange mit Papst Leo XIV. bei seinem Besuch in Metz. Sein Thema „Interreligiöser Dialog“ und „Friede schaffen durch Freundschaft auf europäischer Ebene“ traf genau den Kern der seit 2023 intensivierten Partnerschaft der beiden Städte Marange-Silvange (eine Vorstadt von Metz) und Kirn.
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