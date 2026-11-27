Bad Kreuznacher Schwätzchen Papageno im schönsten Opernhaus der Stadt Harald Gebhardt 27.11.2026, 17:00 Uhr

i Wenn die Brückenhäuser erzählen könnten: Sanft spiegelt sich das Wahrzeichen der Kreis- und Kurstadt an der Nahe im Mühlenteich. Markus Kilian

Es weihnachtet plötzlich wieder sehr – und trotz des Hypes um Black Friday, Black Week, Amazon und Co.: Es gibt doch tatsächlich noch immer Menschen, die beim Einkaufsbummel durch die Stadt nach Geschenken suchen statt von der Coach aus im Internet.

Kreuznach-Souvenirs﻿ Allerdings wird es langsam Zeit, sich Gedanken zu machen – das sagt übrigens ein passionierter Last-Minute-Einkäufer – , denn in weniger als vier Wochen ist schon wieder Heiligabend. Wer also, wie alle Jahre wieder, auf der Suche ist, auf der Alten Nahebrücke, Mannheimer Straße 69, gibt es einen kleinen Laden, der den passenden Namen trägt: „Schenk ebbes!







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