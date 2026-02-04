Gefiederter Ruhestörer
Papagei löst Polizeieinsatz aus
Ein lauter Papagei in Bad Kreuznach sorgt für einen Polizeieinsatz – und zeigt sich nach einer „Ermahnung“ einsichtig. (Symbolfoto)
Ein lautes Wortgefecht in Bad Kreuznach sorgte für einen Polizeieinsatz – doch die Beamten staunten nicht schlecht, als sie den Übeltäter entdeckten.

In den frühen Abendstunden des Dienstag, 3. Februar, informierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bad Kreuznach, Weyroth, die Polizei über laute Rufe aus einer Nachbarwohnung. Ein lautstarker Streit wurde vermutet. Die anrückende Polizeistreife traf hingegen nicht auf streitende Menschen, sondern auf einen Papagei, der lautstark Rufe und Schreie von sich gab, die als Wortgefecht wahrgenommen wurden. „Was den Unmut in dem Vogel auslöste konnte nicht aufgeklärt werden“, schreibt die Bad Kreuznacher Polizei mit einem leichten Augenzwinkern in ihren Bericht. Und: „Der Papagei wurde zur Ruhe ermahnt und zeigte sich einsichtig.“

