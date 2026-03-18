Kirner Vater (33) ist erkrankt „Papa, kann ich dir meine Niere geben?“ Markus Kilian 18.03.2026, 18:00 Uhr

i Manuel Anton (33) leidet an starker Niereninsuffizienz. Der Vater von drei Kindern muss mehrmals täglich sein Blut waschen und hofft auf ein Spenderorgan. Markus Kilian

Manuel Anton leidet unter starker Niereninsuffizienz. Sein Alltag ist eingeschränkt, beim Spielen mit seinen drei Jungs geht ihm schnell die Luft aus. Arbeiten? Unmöglich. Doch seine Familie schenkt ihm Kraft. Und es gibt einen Lichtblick im Sommer.

Hinter der Schlafzimmertür türmen sich Kartons, in jedem mehrere schwere Packungen mit Dialyse-Flüssigkeit. Daneben liegen Einweghandschuhe, Mundnasenmasken, ein Infusionsständer rollt neben dem Doppelbett. „Das ist ein halbes Krankenhauszimmer geworden“, sagt Manuel Anton aus Kirn und lächelt – mit Galgenhumor.







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