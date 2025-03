Gleich doppelten Grund zur Freude hatten die Einwohner des Ortes. Im Rahmen der feierlichen Einweihung der aufwendig sanierten Alten Schule konnten sie auch ihre neue Hausärztin willkommen heißen.

„Das war schon immer mein Wunsch“, bekannte Ortsbürgermeister Hans-Peter Haas. Es sei „ein Geschenk Gottes“, dass in die renovierten Räume des historischen Gebäudes nun eine „freundliche und sehr gute Ärztin“ einziehe und damit die Bürger endlich über eine hausärztliche Versorgung direkt vor Ort verfügten, betonte Haas. Eine solche Versorgung sei „elementar wichtig“ und bringe die bereits gut entwickelte Gemeinde weiter voran, bekräftigte Landrätin Bettina Dickes.

Auch eine offene Sprechstunde

In vier Räumen im unteren Geschoss der Alten Schule bietet Monika Thommes-Freisler künftig als Fachärztin für Innere Medizin eine umfassende, hausärztliche Beratung, Diagnostik und Therapie an. Zuletzt war die 46-jährige Medizinerin in einer Gemeinschaftspraxis in Wöllstein tätig, wollte sich aber jetzt in einer Einzelpraxis betätigen. Dafür habe sie glücklicherweise in der Klostergasse 14 die passenden Räumlichkeiten gefunden, freute sich Thommes-Freisler. Zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen Samantha Cook und Kim-Kristin Schneider wird die Ärztin ihre Patienten montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr betreuen. „In dringenden Fällen können Patienten in unserer zusätzlichen, offenen Sprechstunde auch ohne vorherige Terminvergabe täglich von 8 bis 10 Uhr vorbei kommen“, informierte die Ärztin. Sie freute sich über die herzliche Begrüßung und die große Anteilnahme der örtlichen Bevölkerung. Zahlreiche Bürger brachten kleine Präsente zur Eröffnung der Hausarztpraxis vorbei. „Die Pfaffen-Schwabenheimer haben immer das Recht, in meiner Praxis behandelt zu werden. Das gilt auch für den Fall, dass sie später einmal ihren Hausarzt wechseln möchten“, versicherte Monika Thommes-Freisler. Infos und Kontakt: Telefon 06701/4359464 praxis@dr-thommes-freisler.de